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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
16.07.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

İran Fransa vatandaşı akademisyenin gözaltına alındığını doğruladı

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İran Fransa vatandaşı akademisyenin gözaltına alındığını doğruladı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Fransa-İran vatandaşı kadın akademisyen Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı ancak detay vermedi.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözünü ettiği çifte vatandaşlığa sahip Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı.

Fransa-İran vatandaşı akademisyenin gözaltına alınma nedeni hakkında bilgi vermeyen İsmaili, "Kendisi son zamanlarda gözaltına alınan kişilerden. Dosyanın mahiyeti sebebiyle şu anda bilgi verilmesi uygun değil ancak gözaltına alındığını teyit ediyorum." dedi.

İsmaili, Adilhah'ın yargı süreci hakkında ilerleyen günlerde daha şeffaf bilgilendirme yapılacağını aktardı.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli akademisyen Adilhah'ın geçen ay İran'da gözaltına alındığı belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İran’dan Adilhah’ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransa Konsolosluğuyla iletişim kurmasına izin verilmesi talep edilmişti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den açıklama beklediğini belirtmişti.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını yoğunlaştırdığı dönemde Fransız vatandaşlığına sahip akademisyenin gözaltına alınması, Tahran-Paris arasındaki ilişkileri gerginleştirme riski taşıyor.

Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran, çifte vatandaşlığa sahip kişilerin sadece İran vatandaşı olduğunu savunuyor.

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