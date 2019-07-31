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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
31.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten AB ve Suudi Arabistan açıklaması

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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten AB ve Suudi Arabistan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Mevcut şartlarda AB sözlerini yerine getirmediği sürece İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sözlerini yerine getirmemesi durumunda İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacağını söyledi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Zarif, gazetecilere nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki ve ABD'nin ayrılmasından sonraki taahhütlerine bağlı kalmadığını ve mali kanal INSTEX'in henüz tam olarak faaliyete geçmediğini dile getirdi.

Zarif, "INSTEX'in faaliyete geçmesi durumunda petrol parasının mutlaka yatırılabilmesi gerekiyor. INSTEX, ABD talimatlarının uygulandığı bir mekanizma haline gelmemeli. INSTEX'in ABD'nin onayıyla çalışamayacağı bellidir. AB ülkeleri, ABD'nin çıkarlarına göre değil verdiği sözlere göre hareket etme cüretini göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin attığı adımların beklentileri karşılamadığını ifade eden Zarif, "Mevcut şartlarda AB sözlerini yerine getirmediği sürece İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır. İran petrolünün satışı ve parasının geri dönmesi verilen taahhütlerden biridir." diye konuştu.

ABD yaptırımlarının İran halkını hedef aldığını dile getiren Zarif, "Müzakere masasını terk edenler taahhütlerini uygulamalıdır. Henüz müzakere masasında olduklarını iddia edenler, işlerin ilerlemesi ve gerginliğin önlenmesi için verdikleri sözlere bağlı kalsınlar." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN'A MESAJ

Zarif, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda da, "Eğer Suudi Arabistan müzakereye hazırsa biz her zaman komşularımızla görüşmeye hazırız. Komşularımızla müzakere ve diyalog kapısını hiçbir zaman kapatmadık." açıklamasında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

AB ülkelerinin verilen süre içinde beklentileri karşılamaması üzerine Tahran yönetimi, yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkarmış ve uranyumdaki zenginleştirmeyi de yüzde 4,5 seviyesine yükseltmişti.

İran'ın üçüncü adım olarak nitelendirdiği aşamada Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 20'lere kadar çıkarabileceği ifade ediliyor.

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