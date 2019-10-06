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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
06.10.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Hong Kong'da maske yasağı protestoları sürüyor

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Hong Kong'da maske yasağı protestoları sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar devam ediyor.

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  • Hong Kongda maske yasağı protestoları sürüyor
  • Hong Kongda maske yasağı protestoları sürüyor
  • Hong Kongda maske yasağı protestoları sürüyor
  • Hong Kongda maske yasağı protestoları sürüyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yağışlı havaya rağmen Hong Kong'un sokaklarını dolduran çoğunluğu maskeli on binlerce kişi, "Maske giymek suç değildir." sloganları eşliğinde yürüdü.

Polis bazı noktalarda göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Protestoya katılanlardan Patricia Anyeung, Baş Yönetici Carrie Lam'ın kentte istediği her yasağı getirme hakkının olmadığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, protestolar sırasında "yasa dışı ve yasal toplanmalarda maske giyilmesine bir yıl hapis ve para cezası getiren yasağı ihlal ettiği için çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

METRO İSTASYONLARININ YARISI AÇILDI

Dünkü protestolarda şiddetin dozunun artması nedeniyle kapatılan tüm metro ve tren istasyonlarının yarısı açılırken, çok sayıda alışveriş merkezi kapılarını açmadı.

Protestocular bazı caddelere barikat kurarken, birçok mağazaya zarar verdi.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, maske yasağını engellenmesine yönelik bir başvuruyu reddetti.

HONG KONG'DA PROTESTOLAR

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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