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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
16.06.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Hong Kong'da gösteriler sürüyor

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Hong Kong'da gösteriler sürüyor

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine ilişkin tartışmalı yasa tasarısına karşı düzenlenen sokak protestoları bir haftadır devam ediyor.

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  • Hong Kongda gösteriler sürüyor
  • Hong Kongda gösteriler sürüyor
  • Hong Kongda gösteriler sürüyor
  • Hong Kongda gösteriler sürüyor
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Yüz binlerce kişinin katıldığı eylemler sonrası Hong Kong lideri Carrie Lam, Cumartesi günü yasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Ancak protestonun liderleri yasa tasarısının tamamen iptal edilmesini talebiyle yeniden sokağa çıktı.

Pazar günü öğle saatlerinde yeniden bir araya gelen geniş kalabalıklar, siyah kıyafetler giydi ve beyaz çiçekler taşıdı.

Cumartesi günü pankart asmak isterken hayatını kaybeden bir gösterici için beyaz çiçekler bırakıldı.

Reuters haber ajansına konuşan 16 yaşındaki Catherine Cheung, yasa tasarısının askıya alınması ile ilgili şüphelerini dile getirirken, "Lam'ın biz sakinleşene dek tasarıyı bekletme oyunu oynadığı kanısındayım" dedi.

Olaylarda şu ana kadar 22 polis ile 60 gösterici yaralandı. Yetkililer 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ SUÇLULARIN İADESİ İÇİN NE DİYOR?

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz kolonisi.

Bu yarı özerk bölge 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girdi ancak kendi yasaları ve sivil özgürlükleri olan Hong Kong'da yaşayanlar Çin topraklarından farklı hayatlar sürüyor.

Tartışmalara neden olan tasarının doğurduğu gösteriler, Hong Kong sağlanan yargı bağımsızlığı imtiyazına ilişkin kaygılar nedeniyle yaşanıyor.

Tasarıda Çin, Tayvan ve Macau'daki yetkililerin cinayet ve tecavüz gibi suçlarla yargılanan şüpheliler için iade başvurusu yapmasına izin verilmesi, son kararı ise her davayı özel olarak inceleyecek mahkemelerin vermesi öngörülüyor.

Ayrıca tasarıda siyasi ya da dini suçlardan yargılanan kişilerin iade edilmeyeceği belirtiliyor.

Ancak Hong Kong'da önemli bir kesim, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargılama süreçleri ve işkenceye maruz kalacağından endişe ediyor.

CARRİE LAM'E YÖNELEN ÖFKENİN SEBEBİ NE?

Hong Kong yönetiminin lideri olan Carrie Lam, Pekin yönetimi tarafından destekleniyor.

Lam, hafta içi gösterileri "organize bir isyan" olarak nitelemişti.

Eylemlerin barışçıl olduğunu savunan göstericiler bunun üzerine Lam'ın istifasını da dile getirmeye başladı.

Birkaç günlük aranın ardından Cumartesi günü kameralar karşısına geçen Carrie Lam, hükümetinin "durup-düşünme" çağrılarını kaydettiğini açıkladı.

Ancak Lam, tartışmalı tasarının masadan kaldırılacağını belirtmedi.

Çin devlet medyası da gösterilere ilişkin Hong Kongluların, "muhalefet kanadı ve onların yabancı müttefiklerinin oyununa geldiği" görüşünü dile getiriyor.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili düzenleme ertelendi
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