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    Hindistan'da bombalı saldırı

    AA
    19.02.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

    Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırganlar, Meghalaya Eyalet Meclisi milletvekili adaylarından Jonathone N Sangman'ı hedef aldı.
    Seçim kampanyasından dönen Ulusal Kongre Partisi adayı Sangman ve destekçilerini taşıyan konvoyun East Garo Tepeleri bölgesinden geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

    Saldırıda Sangman ve beraberindeki 3 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Sangman, 27 Şubat'ta yapılacak 60 sandalyeli Meghalaya Eyalet Meclisi milletvekilliği seçimine aday olmuştu.

    Etiketler: Hindistan , Cinayet , Milletvekili
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