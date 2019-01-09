Hayalet evlilik için ceset çalındı iddiası
Çin'de 18 yaşındaki bir kızın mezara gömülen cesedi çalındı. Cesedin, 'hayalet evliliği' olarak da bilinen ruhani birliktelik için çalındığı düşünülüyor.
Çin'de 18 yaşındaki genç kızın cesedi, mezardan çalındı. Çin polisi cesedin, Çin'de 'hayalet evliliği' olarak bilinen ruhani birliktelik için çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Genç kızın cesedinin çalındığı bölgede 2015 yılında 14 kadının daha cesedinin çalındığı bildirilmişti.
Hayalet evliliği, ölen kişinin öteki alemde huzur bulması için yapılan bir tür seramoni olarak biliniyor.
Bu tören, evlilik hazırlığındaki bir kişinin, evlenmeden hemen önce ölmesi sebebiyle düzenleniyor.
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