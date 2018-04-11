Hariri’den Paris hatırası
Fransa lideri Macron dün Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile akşam yemeğinde buluştu.
Hariri, iki liderle çektiği selfie’yi “yorumsuz” yazarak Twitter hesabından paylaştı.
Hariri, geçen ekimde Suudi Arabistan’dayken istifa kararı almış ve ülkesinde büyük kriz yaratmıştı.
Lübnanlı yetkililer, Hariri’nin Riyad’da esir tutulduğunu iddia etmişti.
Fransa lideri Macron’un arabuluculuğu sonrası Hariri ülkesine dönmüş ve istifa kararından vazgeçmişti.
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