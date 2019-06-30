Gizli servisler sağlık dosyasının peşinde
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in (64) bir hafta arayla kameralar önünde titreme nöbeti geçirmesi, sağlık durumunu merak eden gizli servisleri de harekete geçirdi. Alman Bild gazetesine göre yabancı gizli servisleri sağlık dosyasının peşine düştü.
NÖROLOJİK OLABİLİR
Gazeteye göre ölümcül bir hastalığa sahip bir devlet yöneticisinin, ülkeyi yönetme tarzı da değişiyor. Liderin hastalığını öğrenmek yönetimde olası değişiklikler için de önemli sayılıyor. Bild gazetesi bir Batılı istihbarat teşkilatına dayanarak, titreme nöbetinin altında ilaçlar ve yüksek kilonun neden olduğu nörolojik bir sorun olduğunu yazdı. Eski Almanya İstihbarat Başkanı Gerhard Schindler, “Başbakanın sağlığı istihbarat teşkilatları için çok önemli. Çünkü hastalığı kişinin yönetim biçimi üzerine önemli ipuçları veriyor” dedi.
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