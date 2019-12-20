Gerginlik devam ediyor! Ülke ikiye bölündü

Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler, 16. Gününe girdi. Başkent Paris’te metro hatlarının, trenlerin, otobüslerin birçoğu ya çalışmıyor, ya da belli bir saatlerde belli güzergahların bazı kısımlarında çalışıyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde de durum farklı değil. Toplu taşıma araçlarında ciddi aksamalar yaşanırken, işlerine devam eden halk ya belli saatleri takip etmek zorunda ya da alternatif olarak elektrikli scooter, taksi gibi alternatifleri kullanıyor. Toplu taşımayı etkileyen grev, trafiğe de olumsuz bir şekilde yansımış durumda.

BİRÇOK MÜZE ZİYARETE KAPALI

Greve Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketinde (SNCF) çalışan makinistlerin büyük bir kısmı katılırken, öğretmen ve memurlar da grevde yer alıyor. Bu sebeple okullarda da devam problemleri belirleniyor.

Paris genelinde birçok okul haftanın bazı günlerinde kapalı olduğundan öğrencilerin eğitimlerinde aksaklık yaşanıyor. Üniversite öğrencilerinin destek verdiği grev sürecinde, ilkokul öğrencileri ve çalışmaya devam edenler zorluk yaşadıklarını ifade ediyor.

Sendika temsilcileriyle görüşülse de hükümet emeklilik reformunda kararlı. Ancak öte yandan grevlerin de süreceği belirtiliyor. 5 ARALIK’TA BAŞLAMIŞTI

Sarı yeleklilerin gösterilerinin sonrasında Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki amacıyla 5 Aralık tarihinde ülke genelinde süresiz grev başlamıştı.

İlk gün 800 bin kişinin yer aldığı grevde, 2 gün önce sayı sendikalara göre 1.8 milyon kişiye ulaşmıştı. Birçok gözaltı ve müdahalenin yaşandığı grevi başlatan emeklilik sistemi ile ilgili konuşan Philippe, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını ve tek bir düzenin getirileceğini belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, SNCF ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

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