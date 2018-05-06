Fransa’da da şok etkisi
FRANSA’da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de yer aldığı 300 kişinin imzaladığı bildirinin odağında antisemitizmle mücadele olsa da ‘Kuran’ın şiddeti teşvik eden bazı ayetler içerdiği’ iddiası ve bunların değiştirilmesi yönündeki talep şok etkisi yarattı.
‘300’ler manifestosu’ adı verilen bildiriyi tetikleyen iki ana unsur oldu. Bunlardan ilki ‘Fransa’da Yeni Antisemitizm’ başlıklı, oldukça sert içerikli bir kitabın yayımlanması, ikincisi ise Holokost’tan kurtulan 85 yaşındaki Mireille Knoll adlı bir kadının Musevi olduğu için vahşice öldürülmesine yönelik tepki.
Bildiri, Charlie Hebdo dergisinin eski genel yayın yönetmeni Philippe Val tarafından kaleme alındı. Bazı Müslümanların da imza attığı bildiride yer alan isimler arasında eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski başbakanlar Manuel Valls ve Jean-Pierre Raffarin, eski Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, şarkıcılar Charles Aznavour, Carla Bruni ve Enrico Macias, aktör Gerard Depardieu da yer aldı. Bildiriye, Fransa’da görevli 30 imam da bir bildiriyle karşılık verdi. Karşı bildiride, İslam ve Müslümanların bir kez daha suçlu koltuğuna oturtulduğu belirtildi.
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