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    Fransa’da bakım evinde tecavüz iddiası

    İHA
    09.02.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

    Fransa’da yaşlıların kaldığı bakım evinde 3 yaşlı kadına gece yarısı tecavüze yeltendiği iddia edilen bir kişinin yakalandığı bildirildi.

    FRANSA’da yaşlıların kaldığı bakım evinin arka kapısından giren 23 yaşındaki kişi, iddiaya göre 84, 93 ve 94 yaşlarındaki 3 yaşlı kadına tecavüze yeltendi. Kendilerine tecavüz etmek isteyen kişiyi fark eden 3 kadının korkudan çığlık atmaları üzerine bakım evinin yakınında bulunan komşular bakım evi yönetimini uyardı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan polis, tecavüzcü saldırganı bina içinde yakaladı. Saldırıya uğrayan kadınlardan birinin Alzheimer hastası olduğu belirtildi.
    Tecavüzcü saldırganın, üç kadına farklı yerlerde tecavüz girişiminde bulunduğu belirtildi. Saldırganın aşırı derecede alkollü olduğunu ve uyuşturucu kullandığını iddia ederek, tecavüz girişiminde bulunmadığı yönünde itiraz ettiği ve serbest bırakılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

    Etiketler: Fransa , bakım evi , tecavüz , avrupadan haberler
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