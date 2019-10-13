‘Fransa ve İtalya savaş gemisi yolluyor’
Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Fransa ve İtalya’nın, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği Ekonomik Münhasır Bölge’nin 7 numaralı parseline birer savaş gemisi göndereceklerini açıkladı. Skai televizyonuna konuşan Panayiotopulos, “Birkaç gün önce Paris’teydim. Fransız mevkidaşım 7 numaralı parsele bir fırkateyn daha göndereceklerini söyledi. Fransızların bir fırkateyni zaten orada. İtalyanlar da bir gemi gönderecek” dedi.
Türkiye’nin ‘Yavuz’ sondaj gemisinin 7 numaralı parselde faaliyet gösterdiği bölgenin, Fransız ve İtalyan firmalarına ait sondaj gemilerinin gitmesi beklenen bölgeden çok uzak olduğunu kaydeden Panayiotopulos “Yavuz’un bulunduğu noktadaki deniz derinliğinin sondaj yapmasını imkânsız kıldığını söyleyenler var. Aslında o geminin, savaş gemilerinin refakatinde o noktada olması önemli. Avrupa’ya dayanıklık testi yapıyor” diye konuştu.
Panayiotopulos, Fransa ile 2 adet Belharra sınıfı fırkateyn almak için ilk adımı teşkil eden “niyet mektubu teatisi”nde bulunduklarını da açıkladı.
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