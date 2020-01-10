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Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:17,Son Güncelleme:/

Fransa Dışişleri Bakanı: İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir

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Fransa Dışişleri Bakanı: İran 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran’ın 2015 Viyana Anlaşması'nı ihlal etmeye devam etmesi durumunda 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabileceğini söyledi.

Fransız radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Eğer 2015 Viyana Anlaşması’nı ihlal etmeye devam ederlerse, kısa bir süre içerisinde 1-2 yıla kadar nükleer silaha sahip olabilirler” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Orta Doğu’daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplanacak.

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