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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
08.10.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 1944'e yükseldi

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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 1944'e yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu ve Donggala'daki deprem ve ardından meydana gelen tsunamide can kaybı bin 944'e çıktı.

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  • Endonezyada deprem
  • Endonezyada deprem
  • Endonezyada deprem
  • Endonezyada deprem
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Endonezya Orta Sulawesi Askeri Komutanlığı Bilgi Başkanı Muh Thohir, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 944 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Thohir, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da 2 bin 600'den fazla yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.

67 bin ev ve 3 bine yakın okulun hasar gördüğünü belirten BNPB, yaklaşık 63 bin kişinin çadırlarda kaldığını kaydetti.

Deprem ve tsunami 658 milyon dolarlık hasara yol açtı

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı açıklandı.

Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.

Endonezya'daki deprem ve tsunamide ölü sayısı bin 400'ü geçti
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1031 MAHKUM KAÇTI

Öte yandan Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı yetkilisi Liberti Sitinjak, afet bölgesindeki hapishanelerde bulunan bin 425 mahkumdan bin 31'inin kaçtığını açıkladı.

Sadece 394 mahkumun nerede olduklarını polise bildirdiğini kaydeden Sitinjak, diğer mahkumlara da bulundukları yeri polise bildirmeleri çağrısında bulundu.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

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