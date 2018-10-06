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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.10.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 1648'e yükseldi

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Endonezya'daki depremde ölü sayısı 1648'e yükseldi

Endonezya'da 28 Eylül Cuma günü meydana gelen 7,5'lik deprem ve tsunamide can kaybı bin 648'e ulaştı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 648'e yükseldi.

Endonezya Güvenlik ve Adalet Bakanlığı Koordinatorü Wiranto, 28 Eylül Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide şu ana kadar bin 648 kişinin öldüğünü açıkladı.

Deprem ve tsunami felaketinde, 2 bin 549 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Wiranto, 652 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Wiranto, Palu ve Dongala'da 152 kişinin enkaz altında olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho dün civar köylerde de bin kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtmişti.

Purwo, şimdiye kadar 1551 cesedin gömüldüğünü söylemişti.

Bölgede, 70 bin 821 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 2 bin 736 okul binasının hasar gördüğü ve 100 binden fazla öğrencinin eğitime devam edebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirildi.

Bölgede 191 bin afetzedenin acil yardıma ihtiyaç duyduğu ve günlük 571 bin litre su gerektiği belirtildi.

Tsunami ve depremin şimdiye kadar 658 milyon dolarlık hasara yol açtığı kaydedildi.

Palu ve Dongala’da arama kurtarma çalışmalarına 7 binden fazla polis ve asker katılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşıyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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