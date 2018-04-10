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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.04.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

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Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Dünya’nın en acı biberi kabul edilen ‘Carolina Reaper’ı yiyen ABD’li bir adam, ‘gök gürültüsüne’ benzeyen ve günlerce süren baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Herkesin ağzı, hayatta bir kez de olsa ‘acı biberden’ yanmıştır. Ancak acı biber yüzünden hastaneye kaldırıldınız mı diye sorsak? Guinness Rekorlar Kitabı’na göre “Dünya’nın en acı biberi” sayılan Carolina Reaper’ı yiyen 34 yaşındaki bir ABD'li, günlerce süren baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Genç adam, New York’ta düzenlenen ‘acı biber yeme yarışmasına’ katıldı. Yarışmayı kazanıp kazanmadığı henüz bilinmese de, genç adam kısa süre içinde hastanelik oldu. Tedavi altına alınan adamın baş ağrısı, ‘gök gürültüsü’ tipi olarak adlandırıldı.

Genç adam acı biberi yedikten kısa bir süre sonra mide bulantısı yaşamaya başladı. Bu durum ‘acı biber’ dünyasında sıklıkla rastlanan bir şey olsa da, genç adam, bir süre sonra boynunda ve başında şiddetli ağrılar duymaya başladı. Ancak olay bununla da bitmedi ve yarışmadan günler sonra da 'acı tutkunu' adamın ağrıları artarak devam etti. Genç adam bunun üzerine hastaneye gitti.

Baş ve boyun bölgesi görüntülenen genç adamın kan damarlarında geçici büzüşme tespit edildi. ABD’li New York Times’a konuşan Dr. Kulothungan Gunasekaran, acı biberlerin içinde bulunan ‘kapsaisin’ kimyasalının bu acıya neden olduğunu ve bazı kişilerin bu maddeye daha duyarlı olduğunu aktardı.

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Acı seviyesini ölçmek için kullanılan Scoville sistemine göre, sıradan bir acı biberde 500 bin acı ünitesi bulunurken, bu rakam bir Carolina Reaper biberinde 2 milyondan fazla olarak kaydedildi.

New York Üniversitesi’ne bağlı ‘baş ağrısı’ uzmanlarından nörolog Dr. Lawrence C. Newman, “Grafik üzerinde bu tip ağrılar birden ona kadar sıralanıyor ve bu ağrılar beyinde bir kanamadan da kaynaklanıyor olabilir” şeklinde konuştu. Dr. Newman, “Bu ağrılar aniden oluşur. Eğer bu tip bir baş ağrınız varsa acilen bir uzmana görünmeniz gerekir” dedi.

Yapılan araştırmalar, ağrıyı arttıran ve kan basıncını düşüren ‘kapsaisin’ maddesinin bazı kişiler üzerinde farklı etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Öte yandan, Çin’de ve Türkiye’de tüketilen kırmızı biberlerin iki genç erkekte kalp krizine yol açtığı vakalar da kaydedildi.

Sofralık Carolina Reaper üretimi yapan ABD’li şirket "PuckerButt Pepper Company"nin sahibi Ed Currie, biberin tüketimiyle ilgili olarak önerilerde bulundu. Salt biberi tüketen kişileri “Aptal” olarak nitelendiren Currie, acı biberin yemeklerin içinde az miktarda kullanılması gerektiğini savundu.

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