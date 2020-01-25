Dünya liderlerinden Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mesajında, Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da deprem nedeniyle Facebook'tan mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında, şunları kaydetti:

"Bu akşam Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter'dan, "Can kayıplarının da olduğu bir deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise Twitter mesajında, "Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi yıkıma neden olan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölü sayısının artmaması diliyor, Türkiye’nin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN DEPREM İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Elazığ'da meydana gelen deprem ve depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, "Şahsım, halkımız ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerden de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen tüm ana vatan Türkiye vatandaşlarına geçmiş olsun. Hayatını kaydedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KOSOVA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRK DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

KANADA BAŞBAKANI: SİZLER DUALARIMIZDASINIZ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.



Başbakan Trudeau, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den yıkıcı haberler geldiğini" belirterek, "Kalplerimiz bugünkü depremde yaralanan veya sevdiklerini kaybeden herkesle beraber. Sizler bu gece dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras da Justin Trudeau'nun paylaşımına aynı platformdaki hesabından teşekkür etti. Uras paylaşımında, "Sayın Başbakan, verdiğiniz destek için vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." dedi.

MALEZYA BAŞBAKAN YARDIMCISI: HER TÜRLÜ YARDIMI YAPMAYA HAZIRIZ

Malezya hükümeti, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye taziye mesajı yolladı. Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, yayımladığı açıklamasında dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden ötürü derin üzüntülerini belirterek, "Malezya halkı, bu zor zamanında Türkiye halkının yanındadır ve her türlü yardımı yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Wan Azizah, "Dualarımız yaralılar ve kurban yakınları içindir." açıklamasında bulundu.

AB'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin doğusundan "endişe verici" haber aldıklarını belirterek, "Can kayıplarından dolayı üzgünüm ve umarım sayı artmaz. Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) durumu yakından izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Türkiye'de temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ise Twitter hesabından, "Az önce Türkiye'den döndüm ve depremi öğrendim. (Depremden) etkilenen aileler ve kentlerle tam dayanışma ve sempati içerisindeyim. İlgili kurumlara başarılar diliyorum." sözleriyle dayanışma mesajı verdi.

Amor, paylaşımında Türkiye ziyareti kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile daha yeni bir araya geldiğini de vurguladı.

LETONYA DIŞİŞLERİ BAKANI DA TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Rinkevics, arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanması temennisinde de bulundu.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI: ARAMA VE KURTARMA EKİPLERİMİZ YARDIM ETMEYE HAZIR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, depremin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Başkan Erdoğan ve Türk halkı ile canıgönülden dayanışma içindeyiz. Arama ve kurtarma ekiplerimiz yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS'DAN ÇAVUŞOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek yardıma hazır olduklarını bildirdi.

BOŞNAK LİDER DZAFEROVİC, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Sivrice'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

KUZEY MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI PENDAROVSKİ: TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, resmi Twitter hesabında Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarını derin başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski de resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkına güçlü desteklerini sunarak, şunları kaydetti:

"(Depremde) Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki tüm vatandaşlar için dua ediyoruz. Yardım etmeye hazırız."

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA: TÜRK HALKININ YANINDAYIZ

TİRAN (AA) - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketledi.

Dost ülke Türkiye'de ağır bir depremden kaynaklanan korkunç bir felaket meydana geldiğini belirten Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Paylaşımında Rama, "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ: DUALARIMIZ TÜRKİYE İLE

Arnavutluk Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, Elazığ'daki depremden dolayı derin endişe duyduklarını ifade ederek, "Dualarımız Türkiye ile." dedi.

Cakaj, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki depremle ilgili yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da ekleyerek "#PrayForTurkey" etiketini kullandı.

Cakaj, mesajında "Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı derin endişe duyduk. Bu zor zamanlarda depremden etkilenen Türk kardeşlerimizin yanındayız. Dualarımız Türkiye ile." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ise sosyal medyadaki paylaşımında, söz konusu trajik zamanda aklen ve kalben Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.

Ülkesinde meydana gelen benzer trajedi de Türk halkının dayanışmasını esirgemediğini anımsatan Xhaçka, Türk dostlarının acısını paylaştıklarını belirtti. Xhaçka, "Bu korkunç olayda olabildiğince az kayıp ve yaralıların olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

MEKSİKA VE AND PARLAMENTOSUNDAN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

Meksika hükümeti ile Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Meksika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meksika hükümeti, depremde hayatını kaybedenler için Türk halkı ve hükümetine başsağlığı diliyor, Afetzedelerle dayanışma içinde olduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Amerika'da Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'nin oluşturduğu AND Parlamentosu da sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla Türkiye'ye desteklerini sundu.

Açıklamada, AND Parlamentosu Başkanı Victor Rolando Sousa ve Genel Sekreter Eduardo Chiliquinga Mazon'un, tüm parlamenterler adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEKİ YABANCI DİPLOMATİK MİSYONLAR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden de depreme ilişkin Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.