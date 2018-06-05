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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.06.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Önce Merkel şimdi Macron... Yine eli boş kaldı

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Önce Merkel şimdi Macron... Yine eli boş kaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı sert siyaset izlenmesi konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ikna edemedi. Netanyahu dün Merkel'le görüşmüş ve oradan da eli boş ayrılmıştı.

Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Netanyahu ile görüşmesinde bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Macron, "Netanyahu’ya tekrar söyledim. Avrupalı müttefiklerimizin de düşündüğü gibi bölgedeki balistik füze programını kontrol etmek için İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Macron, öte yandan İran nükleer anlaşmasının yeterli olmadığını ve 2025 yılı sonrasında bu anlaşmanın, İran’ın balistik füze programı ve bölgedeki varlığı konuları bağlamında üzerinde tekrar çalışılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Suriye'deki savaşın çözümüne ilişkin siyasi anlamda iş birliğinin önemine değinildiğini belirten Macron, Netanyahu ile İsrail-Filistin sorununa ilişkin de görüştüklerini aktardı. Macron, Kudüs’ün iki devletin başkenti olması ve bu yönde müzakerelerin yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Özellikle son haftalarda Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum.” dedi.

Görüşmede ikili ilişkileri de ele aldıklarını ifade eden Macron, birçok konuda Fransa ve İsrail arasındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi.
Macron, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini arttırmasına ilişkin bütün taraflara çatışmaya yol açabilecek eylemlere karşı uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca 8-9 Haziran'da Kanada'nın Charlevoix kentinde düzenlenecek G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel konuları görüşeceği açıklamasında bulundu.

"İRAN'A KARŞI SERT YAPTIRIMLAR UYGULANMASI GEREKİYOR"

Netanyahu ise demokrasinin en büyük sorununun radikal dinciler olduğunu belirtti.

Fransa ile İsrail arasındaki iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Netanyahu, İran'ın balistik füze programına ilişkin ellerinde bir arşiv olduğunu ve bunu yakın bir zamanda açıkladıklarını hatırlattı. Netanyahu, İran'a karşı sert yaptırımlar uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
"Cumhurbaşkanı Macron'dan (İran nükleer) anlaşmasından geri çekilmesini istemedim." diyen Macron, İran nükleer anlaşmasının iptal edileceğini düşündüğünü dile getirdi. Netanyahu, kendisi için İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının önemli olduğunu söyledi.

Macron ile görüşmesinde, İran'ın bölgedeki etkisinin durdurulaması konusundaki kararlılığını ifade ettiğini belirten Netanyahu, İsrail'in Suriye'de barışın sağlanmasını istediğini ancak bunun için İran'ın Suriye'yi terk etmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, "İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü" olduğunu savunan ifadelerini eleştirdi.
Macron ve Netanyahu basın toplantısının ardından Fransa'da İsrail Sezonu etkinliğinin açılışını yapmak üzere Elysee Sarayı'ndan ayrıldı.

MERKEL'LE GÖRÜŞME

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Almanya'nın başkenti Berlin'de görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İran konusunda ikna edememişti. Merkel, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurgulamıştı.

Önce Merkel şimdi Macron... Yine eli boş kaldı

Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın faydalı ve kullanışlı olup olmaması konusunda mevkidaşıyla aynı fikirde olmadıklarına dikkati çekmişti.

İstediğini alamadı...
İstediğini alamadı...
 

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