İstediğini alamadı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİstediğini alamadı...
GeriDünya İstediğini alamadı...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
04.06.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

İstediğini alamadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstediğini alamadı...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı sert siyaset izlenmesi konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ikna edemedi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görüşme öncesi protesto edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

İkili ilişkilerin yanında bölgesel görüşmeleri de ele aldıklarını dile getiren Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın faydalı ve kullanışlı olup olmaması konusunda mevkidaşıyla aynı fikirde olmadıklarına dikkati çekti. Merkel, “İran anlaşmasıyla şeffaflık sahibi olundu. Yoksa İran atom bombası üretmenin bir önceki aşamasındaydı. Bizim pozisyonumuz bu şekilde.” ifadesini kullandı.

Merkel, İran'ın Yemen ve Suriye'deki faaliyetleriyle balistik füze programını eleştirerek, İran'ın özellikle İsrail'e yakın bölgelerden geri çekilmesi için diplomatik girişimlerin süreceğini belirtti. “İran'ın bölgedeki etkileri endişe verici” diyen Almanya Başbakanı, İsrail'in İran ile ilgili sunduğu kanıtların da Uluslararası Atom Enerji Kurumunca (IAEA) incelemesinden yana olduğunu belirtti.

Merkel, Almanya'nın neden Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadığının sorulması üzerine, “Almanya olarak iki devletli çözümden yana olduğumuzu yineledik. İki Almanya birleştiğinde uluslararası toplumca kabul gören anlaşmaya binaen başkent belirlendi. Ancak iki ülke arasında çözüm anlaşması olursa bu mümkün.” dedi.

Merkel ayrıca Almanya ve İsrail hükümetleri arasında 4 Ekim'de İsrail'de ortak toplantı yapma konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

HAMANEY'E CEVAP

Netanyahu da dünyanın günümüzde karşılaştığı en büyük sorunun radikal dinci militan gruplar olduğunu ve bunların nükleer silah yapma çabası içinde olduklarını iddia etti. Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü" olduğunu savunan sözlerini eleştirdi.

21. yüzyılda birilerinin İsrail'i ortadan kaldıracağını söylemesinin çok şaşırtıcı olduğunu ifade eden Netanyahu, "İran, ortadan kaldırılmamız çağrısında bulunuyor. Bu soykırımı gerçekleştirmek için de nükleer silahlara sahip olmak istiyor. Biz bunun gerçek olduğunu biliyoruz." dedi.

Almanya ile çok sıkı ve sağlam temellere dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair gizli arşivlerden çıkardıkları ve IAEA'ya sundukları belgeleri Alman uzmanlara da verdiklerini söyledi.

İstediğini alamadı...



İran'ın, Yemen ve Suriye'yi, ardından da tüm Ortadoğu'yu ele geçirme çabası içinde olduğunu savunan Netanyahu, İran'ın, Afganistan ve Pakistan'dan gelen 18 bin Şii militanı Suriye'ye gönderdiğini ve bu sayıyı 80 bine çıkartmayı hedeflediğini kaydetti.

Bunun da çoğunlukla Sünni nüfusa sahip olan Suriye'de yeni çatışmalara yol açacağını belirten Netanyahu, İran'ın saldırgan tutumuna karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini, bunun yolunun da radikal gruplara desteğini kesebilmek için İran'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasından geçtiğini söyledi.

Netanyahu, birçok Arap ülkesinin İsrail'in bölgedeki gelişmelere katkı
sağlayabileceğine inandığını ifade ederek, Alman hükümeti ile de ulaşmak
istedikleri hedefler konusunda görüş ayrılığı olmadığını, sadece hedefe ulaşma noktasında başvurulacak yöntemler hakkında farklı görüşleri barındırdıklarını kaydetti.

NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protesto edildi.

Netanyahu’nun Merkel ile bir araya gelmesinden önce bir grup gösterici görüşmenin yapılacağı Başbakanlık binasının karşısındaki Federal Meclisin önünde toplandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında protestocular "Filistin’e özgürlük", "Netanyahu hoş gelmedi" ve “Göreceksin mülteciler dönecek" şeklinde sloganlar attı.

İstediğini alamadı...

Protestocular Filistin bayrakları ile Gazze sınırında gönüllü hemşirelik yapan ve İsrail askerlerince öldürülen Rezzan Neccar’ın fotoğraflarının yanı sıra üzerinde "Cennette rahat uyu Rezzan Neccar. Filistin’e özgürlük" yazan pankart taşıdı.

Gösteriye katılan 26 yaşındaki Burhan Yassin, Filistin’de her gün Filistinlilerin öldürüldüğünü ve tutuklandığını belirterek, böyle bir durumda Netanyahu'nun Avrupa'da siyasi liderlerce kabul edilip, görüşmeler yapılmasına Filistinlilerin tepki gösterdiğini belirtti.

Netanyahu’nun Berlin’de daha fazla Filistinliyi öldürmek için para ve silah istemeye geldiğini savunan Yassin, “Bu bir felaket ve kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Merkel-Netanyahu görüşmesinin sonuna kadar gösteriyi sürdüren protestocular daha sonra olaysız dağıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.06.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Kılıç Darbesi' gerilimi... Rusya da teyakkuzda

İstediğini alamadı...

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

İran liderinden nükleer talimatı: Yarından itibaren başlatılmalı