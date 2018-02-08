Doğu Guta’da çocuklar ölüyor

Gözlemevi’ne göre; hayatını kaybedenlerin 12’si çocuk. Rejim güçlerinin kuşatması altındaki bölge, üç gündür Suriye’nin yoğun hava saldırılarına hedef oluyor. Doğu Guta’da önceki gün de 19’u çocuk, 20’si kadın en az 80 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail savaş uçaklarının Şam yakınlarında Camraya kasabasındaki bir araştırma merkezine dün sabah erken saatlerde füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye hava savunma sistemlerinin ise İsrail’in başkente yönelik saldırılarına karşılık verdiği belirtildi.