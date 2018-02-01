Cuma ezanına mahkemeden yasak

RECKLINGHAUSEN kenti yakınlarındaki Oer Erkinschwick kasabasında yaklaşık üç yıldır devam eden ‘cuma günleri hoparlörden ezan davası’nın ilk aşaması sonuçlandı. Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, DİTİB bünyesindeki Abdülhamit Han Camii’ne belediyenin verdiği ezan iznini kaldırdı. Mahkeme, kararına gerekçe olarak, belediyenin ezan iznini vermeden önce bunun olası olumsuz etkilerini göz önünde bulundurmamış olmasını gösterdi. Başyargıç Marget Balkenhol, belediyenin cami çevresinde oturanlarla semt halkının görüşlerini almamış olmasını da ezan iznini kaldırmaya sebep olarak gösterdi.

BELEDİYE GÖRÜŞMEYİ İSTEMEDİ

Balkenhol, karar vermeden önce davanın tarafları Oer Erkinschwick Belediyesi ile ezana karşı dava açan Hans Joachim ve Liselotte Kaiser Lehmann çiftinden konuyu yeniden görüşüp bir çözüm bulmalarını istedi. Ancak belediye temsilcisi, başyargıcın bu önerisini geri çevirdi. Belediye, karar çerçevesinde ya ezan için yeni bir düzenleme yapacak ya da karara direnip bir üst mahkemeye başvuracak.

DAVA NASIL BAŞLADI?

Abdülhamit Han Camii’nin 900 metre uzağında oturan Lehman çifti, 2014 yılının sonunda cuma günleri hoparlörden okunan ezandan rahatsız olduklarını söyleyerek dava açmıştı. Böyle bir şeyin günümüzde şart olmadığını iddia eden çift, ezan okunmasıyla ‘olumsuz din ve ibadet özgürlükleri’nin ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdi. (Almanya'da, ‘Olumsuz din ve ibadet özgürlüğü’, herhangi bir dine ve onun ibadetlerine katlanmama, karşı çıkma hakkını ifade ediyor.) Mahkemeye, Adülhamit Han Camii’nden kimse katılmadı.