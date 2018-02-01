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    Cinsel saldırıya uğrayan kadınlar telefonları kilitledi

    AA
    01.02.2018 - 11:09 | Son Güncelleme:

    Fransa’da Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Derneği (AVFT), kadınlara yönelik cinsel şiddetin iki kat arttığını ve gelen başvurulara yetişemedikleri için telefonla başvuru hizmetini kapattıklarını açıkladı.

    FRANSA’da 1985’te kurulan ‘İşyerinde Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Derneği’, şiddete uğrayan kadınların telefonla başvuruda bulunduğu hizmeti sona erdirdiklerini duyurdu. Son iki yılda başvuruların iki katına çıktığı, cinsel şiddete uğrayan kadınların başvuru için telefon hatlarını kilitlediği veya ilgili ekibin buna yanıt vermekte yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, “Zor olduğu kadar, kaçınılmaz hale gelen bir kararı almak zorunda kaldık. Yeni bir emre kadar derneğin telefonla başvuru ve danışma hizmetini kapatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

    4 YIL ÖNCE DE DURDURMUŞTU
    Dernek, 2014’te de önemli oranda artış gösteren cinsel şiddet ve saldırı olaylarının ardından telefonla başvuru hizmetini geçici süreyle durdurmuştu. Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre, ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğruyor. Küçük suçlarla mücadele gözlemevi ONDRP tarafından önceki gün yayımlanan raporda da ülkedeki kadınların yüzde 51’inin, toplu taşıma araçlarında kendilerini güvende hissetmedikleri belirtilmişti.

    Etiketler: avrupadan haberler , FRANSA , Kadınlar , Cinsel saldırı , şiddet , taciz
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