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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
13.05.2018 - 21:46, Son Güncelleme:

Çin'den "nükleer anlaşma" açıklaması

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Çin'den "nükleer anlaşma" açıklaması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "İran nükleer anlaşmasına ilişkin ilgili tüm taraflarla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde bu kapsamlı anlaşmanın korunmasını sağlamak için çaba göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Vang, Çin'e çalışma ziyaretinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Çin'in çok taraflılık ve uluslararası anlaşmalara bağlılık ilkelerini savunduğunu dile getiren Vang, "İran nükleer meselesine ilişkin kapsamlı anlaşma, nükleerin uluslararası yayılımını önlemek ve Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barışın temini adına çok taraflılığın getirdiği değerli bir netice" diye konuştu.

Vang, "Bu anlaşmanın önemli taraflarından biri olarak bu süreçte önemli katkılar sağladıklarını" belirterek, "Bundan sonra da İran nükleer anlaşmasına ilişkin ilgili tüm taraflarla yakın diyalog ve iş birliği içerisinde bu kapsamlı anlaşmanın korunmasını sağlamak için adil ve sorumlu bir tavırla çaba göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"NET TAVIR"

Çinden nükleer anlaşma açıklaması

Zarif ise, Çin'in söz konusu anlaşmayı korumak yönünde ortaya koyduğu net tavrı takdir ettiklerini, İran'ın anlaşmayı destekleyen tüm taraflarla yakın iş birliği ve diyaloğu sürdüreceğini vurguladı.

"Anlaşmanın devamı ve kapsamlı şekilde korunmasının, tüm tarafların ortak sorumluluğu ve görevi olduğunun" altını çizen Zarif, İran'ın bu yönde üzerine düşen çabayı göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta ülkesinin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. 

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