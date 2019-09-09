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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
09.09.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Çin’den İran’a 400 milyar dolarlık yatırım

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Çin’den İran’a 400 milyar dolarlık yatırım

Çin’in ABD’nin yaptırım uyguladığı sektörler de dahil olmak üzere İran’a 400 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in Ağustos ayında Pekin ziyareti sırasında İran ve Çin’in 2016 yılında imzaladığı 25 yıllık stratejik ortaklık anlaşması güncellendi. Petroleum Economist dergisi İran Petrol Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan bir raporunda, anlaşma kapsamında Çin’in zengin doğal kaynaklara sahip İran’a 400 milyar dolar yatırım yapmasının beklendiğini ve bu yatırım ilk 5 yıl içerisinde yapılabileceğini kaydetti. Dergide yer alan rapora göre, anlaşma ABD dolarıyla ödeme yapılmadan petrol ve gaz sektörünün küresel dengesinde potansiyel maddi bir kaymaya, hidrokarbon sektöründe ise sismik bir kaymaya işaret ediyor. Anlaşma kapsamında Çin'in İran'ın petrol, gaz ve petrokimya sektörlerini geliştirerek 280 milyar dolar yatırım yapması, taşımacılık ve endüstriyel altyapı iyileştirmesi için ise 120 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor. Rapora göre, Çin İran’a enerji ve petrokimya projelerini korumak üzere 5 bin asker gönderecek.

Yatırımlarla birlikte İran’ın diplomatik ve ekonomik konumunu iyileştirmesi ayrıca ABD'nin yaptırımlarını yeniden uygulamaya koymasıyla durdurulan enerji projelerini yeniden başlatmaya geçmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre, Çin ayrıca İran’ın petrokimya projelerine personel ve ekipman tedariki konusunda potansiyel olarak tekelleşecek. Çin ayrıca, İran’dan petrol, gaz ve kimyasal ürünleri en az yüzde 12 indirim ile alabilecek.

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