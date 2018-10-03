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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İHA
03.10.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Çin'de ünlü aktriste 129 milyon dolar vergi cezası

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Çin'de ünlü aktriste 129 milyon dolar vergi cezası

Çin'de vergi kaçıran ünlü aktrist Fan Bingbing'e 129 milyon dolar para cezası verildi.

Çin’de, X-Men ve Iron Man film serilerinde yer alan 37 yaşındaki oyuncu Fan Bingbing’e vergi kaçakçılığı ve diğer suçlardan yaklaşık olarak 883 milyon yuan (129 milyon dolar) para cezası verildi.

1 Temmuz'dan beri kamuoyunda görülmeyen ve nerede olduğu yoğun bir spekülasyon konusu olan yıldız, sosyal medyada uzun bir özür diledi.
Bingbing sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda tarifi görülmemiş bir acı çekiyorum. Yaptığım şeyden dolayı çok utanıyorum. İşte, herkese içtenlikle özür dilerim. Vergi makamları tarafından yapılan soruşturma sonrasında, yasaya göre verilen tüm cezaları kabul ediyorum. Zorlukların üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım, fon toplayacağım, vergilerimi ve cezalarımı ödeyeceğim" açıklamasında bulundu.
İktidardaki Komünist Partisi'ne övgülerde bulunan Bingbing, "Partinin iyi politikaları ve halkın sevgisi olmadan Fan Bingbing olmazdı" ifadelerini kullandı.

VERGİDEN KAÇMAK İÇİN KANUN DIŞI KONTRAT

Çin'in en yüksek ücretli oyuncularından biri olan Bingbing, cezaları zamanında öderse cezai suçlardan kurtulabilecek. Ünlü oyuncu, ünlülerin sözleşmelerinde kazançlarını nasıl bildirdiği konusunda bir devlet soruşturmasına takılmıştı.

Çin'de bazı film yıldızlarının devlete vergi ödemeden kaçınmak için gerçek kazançlarını düşük gösterdikleri 'yin-yang contracts' denilen kanundışı kontratlar kullandıkları iddia ediliyor.

Ünlü oyuncunun ajansı, polis soruşturması altına alındı.

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