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Dünya
Emre ESER
Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Çin bizden maske istiyor

Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
Çin bizden maske istiyor

KORONAVİRÜSLE mücadele eden Çin’de maske stokları tükendi.

Çin şirketleri, Türkiye’den maske tedarik etmeye başladı. Çinli tedarikçiler sadece Ege Serbest Bölgesi’ndeki üreticilerden tek seferde 2 milyon maske istedi. İzmirli üretici Serdar Alaca, “Virüs salgınının ardından Çinli firmalardan çok yoğun bir taleple karşılaştık. Kendi fabrikaları Çin’deki talebe cevap veremiyor. Bir gün içinde 100 bin sipariş aldık. Bir firma da 2 milyon adet istedi. Çinliler ‘acil’ koduyla sürekli maske istiyor” dedi.

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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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