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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.05.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Son dakika.. CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

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Son dakika.. CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

Yunanistan, milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Gümülcine'ye geçti.

Muharrem İnce'yi izleyen gazetecilerden CNNTürk Muhabiri Cansu Karadan yaşananları, "İpsala Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafındayız. Yunanistan tarafına geçtik, pasaportlarımızı aldılar, mühür vurdular. CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ve 9 basın mensubunun olduğu heyet içeriye giremedi. Tam 2 saat boyunca bekledik. Çünkü iddiaya göre İnce'nin ekibiyle, gazetecilerle Yunanistan'a gideceğini bildirmesi gerekiyordu. Ancak böyle bir bilgilendirme yapılmadığı için gümrük polisi 'toplu giremezsiniz' dedi" sözleriyle anlattı.

CHP heyetinde Erdin Bircan, Mustafa Akaydın, Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi ve 9 kişilik gazeteci vardı. 

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "Biz siyaset yapmaya değil ziyarete gidiyorduk. Ona rağmen Yunanistan izin vermedi" ifadelerini kullandı.

 

Son dakika.. CHP heyeti Yunanistana alınmadı

Yunanistan ve Bulgaristan'daki ziyaretleri için İpsala Sınır Kapısı'ndan geçen Muharrem İnce'yi, partililer karşıladı. İnce, partililerle fotoğraf çektirdi.

'DİPLOMATİK SKANDAL'

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, "Bunu diplomatik bir skandal olarak değerlendiriyoruz. Yunan gümrük polisinin davranışını yorumlayamadık. Bize söyledikleri "Madem ki siz Muharrem beyin arkasından giriyorsunuz, Muharrem beyin de 5 kişilik listesi var, Dışişleri Bakanlığı'ndan geçiş izni almışlar. Biz sizi onlarla beraber değerlendiriyoruz” dediler.

Biz dedik ki, onlarla beraber değerlendirmenize gerek yok. Bizim Avrupa’ya elimizdeki pasaportla giriş hakkımız var. Hayır dediler. İki saat bekledik orada. Bu çok ayıp bir şey, uluslararası skandal gibi. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın teşebbüste bulunması lazım. Burada milletvekillerimiz var, belediye başkanları var, gazeteci arkadaşlarımız var. Hepimizin de giriş hakkı var. Bu Yunan hükümeti tarafından gasp edilmiş durumda. Artık gereğini ilgililere bırakıyoruz." açıklamasında bulundu.

 

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