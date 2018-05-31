Son dakika.. CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı
Yunanistan, milletvekili ve gazetecilerin geçişine izin vermedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Gümülcine'ye geçti.
Muharrem İnce'yi izleyen gazetecilerden CNNTürk Muhabiri Cansu Karadan yaşananları, "İpsala Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafındayız. Yunanistan tarafına geçtik, pasaportlarımızı aldılar, mühür vurdular. CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri ve 9 basın mensubunun olduğu heyet içeriye giremedi. Tam 2 saat boyunca bekledik. Çünkü iddiaya göre İnce'nin ekibiyle, gazetecilerle Yunanistan'a gideceğini bildirmesi gerekiyordu. Ancak böyle bir bilgilendirme yapılmadığı için gümrük polisi 'toplu giremezsiniz' dedi" sözleriyle anlattı.
CHP heyetinde Erdin Bircan, Mustafa Akaydın, Tunç Soyer'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişi ve 9 kişilik gazeteci vardı.
CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "Biz siyaset yapmaya değil ziyarete gidiyorduk. Ona rağmen Yunanistan izin vermedi" ifadelerini kullandı.
Yunanistan ve Bulgaristan'daki ziyaretleri için İpsala Sınır Kapısı'ndan geçen Muharrem İnce'yi, partililer karşıladı. İnce, partililerle fotoğraf çektirdi.
'DİPLOMATİK SKANDAL'
CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, "Bunu diplomatik bir skandal olarak değerlendiriyoruz. Yunan gümrük polisinin davranışını yorumlayamadık. Bize söyledikleri "Madem ki siz Muharrem beyin arkasından giriyorsunuz, Muharrem beyin de 5 kişilik listesi var, Dışişleri Bakanlığı'ndan geçiş izni almışlar. Biz sizi onlarla beraber değerlendiriyoruz” dediler.
Biz dedik ki, onlarla beraber değerlendirmenize gerek yok. Bizim Avrupa’ya elimizdeki pasaportla giriş hakkımız var. Hayır dediler. İki saat bekledik orada. Bu çok ayıp bir şey, uluslararası skandal gibi. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın teşebbüste bulunması lazım. Burada milletvekillerimiz var, belediye başkanları var, gazeteci arkadaşlarımız var. Hepimizin de giriş hakkı var. Bu Yunan hükümeti tarafından gasp edilmiş durumda. Artık gereğini ilgililere bırakıyoruz." açıklamasında bulundu.
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