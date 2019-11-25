CENTCOM: İran saldırı yapabilir

CENTCOM Komutanı General Kenneth F. McKenzie, Bahreyn’in başkenti Manama’da katıldığı “Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Manama Diyaloğu” forumunda Körfez’de yaşanan İran krizi konusunda kritik mesajlar verdi. ABD’nin sert yaptırımlarla ‘maksimum ekonomik baskı’ politikası izlediği İran’da ekonomik buhran temelli gösteriler düzenlendiği bir dönemde konuşan McKenzie, İran’ın Körfez ülkelerine saldırı düzenlemesinin muhtemel olduğunu söyledi. ABD’li komutan, İran’ın saldırıda bulunacağı yönünde bir istihbarat olduğuna dair ifade ise kullanmadı.

İLAVE ASKER TAKVİYESİ

ABD’nin bahar aylarından beri İran nedeniyle bölgeye 14 bin ilave asker gönderdiğini söyleyen McKenzie, bu askeri mevcudiyetin, İran’ın ABD hedeflerine saldırması önünde caydırıcı bir rol oynayabileceğini ancak Körfez ülkelerine yönelik muhtemel bir saldırı için engelleyici bir unsur olmadığını öne sürdü. McKenzie, geçen eylül ayında Suudi Arabistan’daki Aramco hedeflerine yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıların İran tarafından yapıldığını söylese de bu konuda somut bir kanıt açıklanmadı. Reuters haber ajansı da, “Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik büyük saldırıda Washington ve Riyad, olayı İran ile ilişkilendiren somut bir kanıt açıklamadı” ifadesini kullandı.

PETROL TESİSLERİ

İran’ın 14 Eylül’de gerçekleştirdiği iddia edilen Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine yönelik saldırı, bölgedeki askeri güç dengesini yerinden oynatacak cinstendi. Saldırıda alçak irtifada ve birbirine koordineli bir şekilde kullanılan İHA ve füzeler, Amerikan Patriot hava savunma sisteminin yeteneklerini devre dışı bırakarak bölgedeki savunma politikalarının yeniden ele alınmasına neden olmuştu. Suudi Arabistan’ın ABD’den satın aldığı altı adet Patriot hava savunma bataryası bulunuyor. Amerikan ordu gazetesi “Stars and Stripes”e açıklama yapan savunma uzmanı Douglas Barrie, petrol tesislerine yönelik saldırının ardından “Eğer bu karma bir saldırıysa, füzeler ve insansız hava araçları koordine bir halde düşük bir irtifada geliyorsa, bu kapsamlı bir Batı ordusu için bile uğraşması zor bir durum olurdu” yorumunu yapmıştı. Suudi Arabistan geçen sene savunma bütçesine 13 milyar dolar harcamasına rağmen, bölgede ciddi rekabet içinde olduğu İran’a karşı, iki ülke arasındaki rekabetin en çok göze çarptığı Yemen’de hiçbir askeri başarı elde edememişti.

PENCE’DEN İRAN VURGUSU

Irak’a önceki gün sürpriz ziyaret düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkent Bağdat’a uğramadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmüştü. Pence, Irak’taki Aynu’l Esed Üssü’nü ziyaretinde İran’ın Irak üzerinde kötü etkisinin olduğunu belirterek, egemen bir Irak görmek istediklerini söylemişti. Pence, “Başkan Trump’ın Irak’taki taahhüdü, bağımsız ve egemen bir Irak’tır. Başkan Trump, bu konuda çok net ve Başbakan Abdülmehdi ile de bunu konuştuk. Irak halkı için arzuladığımız Irak’ın İran’ın kötü etkisinden kurtulduğunu görmektir” demişti.

McKenzie, günler veya haftalar içinde SDG ile birlikte 500 askerle Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı operasyonların yeniden başlayacağını duyurdu.

İRAN’DA İNTERNETE ENGEL KALDIRILIYOR



İran’da benzine yapılan olağanüstü zam üzerine başlayan protesto gösterileri nedeniyle 16 Kasım’dan bu yana ülkenin tamamında engellenen internet erişimi aşamalı olarak kaldırılıyor. Başkent Tahran ve diğer büyük şehirlerdeki sabit hatlardan internete erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı. Gösterilerde çok sayıda kamu binası tahrip edilmiş, Tahran yönetimi ise protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti.

Uluslararası Af Örgütü, ülkedeki olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İranlı yetkililer ise şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu. Gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunan Tahran yönetimi, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı suçluyor.

FRANSIZ ÜSSÜ MERKEZ OLUYOR



Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Körfez’deki tanker krizinden sonra Avrupa liderliğinde bölgedeki güvenliği sağlamak için kurulan askeri misyonun merkez üssünün Abu Dabi’deki Fransız üssü olduğunu açıkladı. Fransız üssünün askeri misyon için kısa süre içinde operasyonel hale geleceğini söyleyen Parly, askeri üste misyona katılan ülkelerden temsilcilerin görev yapacağını ifade etti.