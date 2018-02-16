Çelik’ten AB’ye takvim tepkisi: Çifte standart

Türkiye’ye hiçbir zaman net bir tarih verilmemesinden, net bir perspektif sunulmamasından yakınan Çelik, “Burada bir çifte standart ortaya çıkmaktadır” dedi. AB Komisyonu’nun tarih vermesi üye ülkeler arasında bölünme yarattı.

Balkanlar’a doğru genişlemeyi desteklediklerini söyleyen Çelik, son dönemde öne çıkan Balkanlar ile Türkiye’ye ayırma yaklaşımına işaret ederek, “Bunun son derece yanlış olduğunu, son derece sakıncalı olduğunu defalarca ifade ettik. Bunun altını tekrar çiziyoruz. Balkanlar ile Türkiye’yi ayırmak gibi bir şey tarihsel gerçekliğine aykırıdır, jeopolitik gerçekliğine aykırıdır, bugünün siyasal gerçekliliğine aykırıdır” dedi.

Strateji ve takvim, AB tarafından da ilk kez bakanlar düzeyinde ele alındı. Batı Balkan ülkelerinin üyeliği için hızlı davranılmasını isteyenlerin Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerin stratejilerine yönelik kaygıyı öne çıkarması en dikkat çeken unsuru oluştururken AB’nin ‘ağır topları’ takvime soğuk.

TÜRKİYE KAYGISI

Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova’yı kapsayan yaklaşımı değerlendiren Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Rusya, Çin ve Türkiye’nin bölgeye yönelik planları olduğunu ve bu ülkelerin bugün harekete geçmeye hazır olduklarını belirterek, “Eğer şimdi genişleme olmazsa genişleme için başka bir zaman olmayacak” dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijarto da benzer bir yaklaşım sergiledi. ABD, Rusya ve Türkiye’nin Batı Balkanlar’a yönelik bir stratejiye sahip olduklarına işaret eden Szijarto, “Bu stratejiden çok hayal kırıklığına uğradım. Genişleme ve entegrasyon çok, çok, çok daha hızlı olmalıydı” dedi. Macar bakan hedef tarihin 2025 değil 2022 olması gerektiğini savundu.

İtalya, Polonya ve Avusturya da AB’nin bölgeye açılması konusunda hızlı hareket edilmesinden yana. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, “Belgrad’da birinci kim olacak? Çin mi AB mi? Mukabelede bulunmalıyız” dedi. Tam ters görüşte olan isim ise Slovenya Dışişleri Bakanı Karl Erjavec oldu. 2025’te üyeliği gerçekçi bulmayan Erjavec, tezine gerekçe olarak ise mevcut sorunların bu sürede aşılmasının çok zor olmasını gösterdi.

BÜYÜKLER SOĞUK

AB Komisyonu tarafından açıklanan tarihe soğuk yaklaşan ülkeler arasında Almanya da yer alıyor. Romanya, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan gibi ‘yeni’ üyelerdeki eksiklere dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, özellikle Kosova’daki durumun son derece zor olduğunun altını çizdi.

Fransa da ihtiyatlı hareket etmekten yana olan ülkelerden. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian,”Şartlar olduğu açık ve bunlar zorlu” dedi. Katalan krizinin etkilerini henüz atlatamayan İspanya’da da, tanımadığı Kosova’nın diğer Balkan ülkeleriyle aynı sepete konmuş olması rahatsızlık yaratmış durumda. Belçika, Hollanda ve Lüksemburg da 2025 tarihinin ihtiyatla karşılandığı AB ülkeleri arasında yer alıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR