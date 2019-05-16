Cammu Keşmir'de inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Müslüman öldürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCammu Keşmir'de inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Müslüman öldürüldü
GeriDünya Cammu Keşmir'de inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Müslüman öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
16.05.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Cammu Keşmir'de inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Müslüman öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cammu Keşmir'de inek kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Müslüman öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bir Müslüman'ın inek kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla öldürüldüğü bildirildi.

Polis, Hindu bir grubun Bhaderwah kasabası yakınlarında 2 Müslüman'ın yolunu kestiğini, çıkan münakaşada grubun ateş etmesi sonucu 1 Müslüman'ın öldüğünü, diğerinin de yaralandığını belirtti.

Polis, olayın nedenini araştırırken yöre halkı ve kurbanın yakınları saldırının, Hindu bir grup tarafından inek kaçakçılığı iddiaları üzerine yapıldığı söyledi.

Saldırıda yaralanan Yasin Hussain, olayın yaşandığı sırada arkadaşıyla yanlarında inek değil 3 at olduğunu ancak yollarını kesen ve hakaretler savuran en az 8 kişilik bir grubun hayvanları kontrol etmeden kendilerine ateş ettiğini dile getirdi.

Başından vurulan arkadaşı Nayeem Ahmed Shah'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Hussain, saldırganların kaçtığını ifade etti.

Olayın hemen ardından Hussain ile Shah'ın yakınları ve komşuları saldırganların yakalanması talebiyle sokaklara çıktı.

Daha fazla kişinin katılımıyla büyüyen gösteri sırasında bir grup protestocunun polis karakoluna taşlarla saldırması ve araçlara hasar vermesi üzerine polis protestoyu bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya uyarı ateşi de açtı.

Yetkililer, Hindular ile Müslümanlar arasında olası şiddet olaylarını önlemek için Bhaderwah'da sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kasabada internet hizmeti askıya alındı.

Diğer yandan, polis memuru Shabir Ahmed Malik cinayetle ilgili en az 7 kişiyi sorguya aldığını belirtti.

HİNDİSTAN'DA İNEK ETİ SORUNU

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakan Narendra Modi, 2014'te iktidara geldiğinden bu yana birçok eyalette inek kesimine yasak getirdi.

Bu yasaklar Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.

Ülkede, Hindu aşırılıkçılar tarafından yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlıktan kişilere yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çin, Kanadalı eski diplomat ve iş adamını resmen tutukladı

Polonya'da 16 yaşındaki Türk okulda bıçaklanarak öldürüldü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'da