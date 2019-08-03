Büyükelçiler toplanıyor
Dışişleri Bakanlığı’nın geleneksel Büyükelçiler Konferansı’nın 11’incisi bugün başlıyor.
9 Ağustos’a kadar devam edecek toplantılar Ankara ve Samsun’da olacak. Yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın bu seneki teması ‘Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi’. Konferans kapsamında Türkiye’de toplanacak büyükelçiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşecek. Kabine üyeleri, üst düzey kamu görevlileri ile bazı yabancı konuklar büyükelçilere konuşma yapacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Özbekisten ve Ürdün Dışişleri bakanlarının yanı sıra İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopulos ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de konferansa katılacağını söyledi. Konferansın son günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Milli Mücadele’nin başlangıcının 100’üncü yıldönümü vesilesiyle Samsun’u ziyaret edecek.
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