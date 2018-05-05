Bu sene edebiyat Nobeli yok
İSVEÇ Akademisi, yaşanan cinsel taciz ve bilgi sızıntısı skandalları nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurdu.
Akademiden yapılan açıklamada, kararın geçen ay basına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı belirtildi.
SENEYE AÇIKLANACAK
Açıklamada, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtildi. Akademinin daha önce de 7 kez farklı gerekçelerle ödül sahibinin açıklanmasını ertelediği, bunlardan 5’inde ödülün ertesi yıl yeni ödülle verildiği anımsatıldı.
İsveç’te yayın yapan “Dagens Nyheter” gazetesinin geçen ay yayımladığı haberde, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson’un eşi Jean-Claude Arnault’nun 7 kez, Nobel Ödülü’nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti. Arnault, İsveç Veliaht Prensesi Victoria’nın da aralarında bulunduğu 19 kadına yönelik cinsel tacizle suçlanıyor. Bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülüyor. Skandalın ortaya çıkmasından sonra Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark istifa etmişti. Daha sonra da Akademi’nin daimi sekreteri Sara Danius istifasını sunmuştu. İsveç Akademisi tarafından 1901’den bu yana verilen Nobel Edebiyat Ödülü, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri kabul ediliyor.
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