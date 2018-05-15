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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
15.05.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Brüksel’de İran ile kritik buluşma

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Brüksel’de İran ile kritik buluşma

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından yoğun bir diplomasi trafiği başlatan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in son durağı Brüksel oldu. Zarif, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında basına konuşan Mogherini, anlaşmanın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik bağlılığın taraflarca teyit edildiğini söyledi. Zarif de toplantıyı iyi bir başlangıç olarak niteleyerek, “Doğru yolda olduğumuza inanıyorum” dedi.

Zor bir ortamda çalıştıklarını ve hem Avrupa hem de İran kamuoyunun bunun farkında olduğunu söyleyen Mogherini, “Anlaşmanın yürürlükte kalmasını görme konusunda kararlıyız” dedi. Mogherini, anlaşmaya yeni eklemeler yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Toplantıda, önümüzdeki haftalarda pratik çözümler bulunması amacıyla ele alınması ve üzerinde çalışılması gereken unsurlar belirlendi. Bu unsurlar arasında İran ile ekonomik bağların sürdürülmesi ve derinleştirilmesi, İran petrolünün satışı, ulaştırma alanında işbirliğinin devam ettirilmesi, kredi olanakları, Avrupalı şirketlerin yeni sözleşmeler yapmalarının sağlanması ve İran’a daha fazla yatırım yer alıyor.

Görüşmeler diplomatik açıdan yapıcı olarak değerlendirilse de ABD’nin çekilme kararıyla yarattığı karmaşık durumdan çıkış yolu henüz net olarak bulunmuş değil. Brüksel’de konuya ilişkin yapılan ağırlıklı yorumu, “Mucizevi bir çözüm yok” olarak özetlemek mümkün. Diplomatik kaynaklar hızlı bir kararın söz konusu olmadığını ve tüm tarafların çıkarlarını koruyacak ortak bir yaklaşım belirlemenin zaman alacağı görüşündeler

Mogherini, gelecek hafta Viyana’da teknik düzeyde bir toplantı daha yapılacağını duyurdu. Nükleer anlaşma ve Trump’ın kararı, AB liderleri düzeyinde de ele alınacak.

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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