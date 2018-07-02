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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.07.2018 - 23:15, Son Güncelleme:

Bombalı saldırı hazırlığı iddiasıyla İranlı diplomat tutuklandı

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Bombalı saldırı hazırlığı iddiasıyla İranlı diplomat tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, cumartesi günü düzenlenen İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin etkinliğine saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen İran asıllı 2 Belçika vatandaşı ve İranlı diplomat tutuklandı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Amir S. ve eşi Nasimeh N.'nin cumartesi günü Paris'teki Villepinte Konferans Salonu'nda İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu şüphesi üzerine tutuklandığı bildirildi.

İkilinin Brüksel'de hareket halindeyken durdurulduğu, araçlarında yapılan aramada 500 gram "TATP" adlı patlayıcı madde ve ateşleme mekanizmasının
bulunduğu kaydedildi.

ALMANYA'DA TUTUKLANDI

İran asıllı çiftin irtibatta bulunduğu ve İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde diplomat olduğu tespit edilen Assadollah A. adlı kişinin ise Almanya'da tutuklandığı duyuruldu.

Belçika polisiyle eş zamanlı olarak Fransız polisinin de bir operasyon düzenlediği, bu çerçevede 3 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İSTİHBARAT BELÇİKA'DAN

İstihbaratın Belçika Federal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı tarafından sağlandığı, Belçika Federal Savcılığının ise terör soruşturması başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Paris'te, İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin cumartesi günü düzenlediği etkinliğe, Konsey Başkanı Meryem Rajavi, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve uluslararası yetkili katılmıştı.

Her yıl düzenlenen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

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