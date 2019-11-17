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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
17.11.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Bolivya'daki olaylarda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

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Bolivya'daki olaylarda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da bilanço ağırlaşıyor.

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  • Bolivyadaki olaylarda ölenlerin sayısı 18e yükseldi
  • Bolivyadaki olaylarda ölenlerin sayısı 18e yükseldi
  • Bolivyadaki olaylarda ölenlerin sayısı 18e yükseldi
  • Bolivyadaki olaylarda ölenlerin sayısı 18e yükseldi
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Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde, Morales destekçisi koka üreticisi köylüler ve kontrolü sağlamak amacıyla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

4 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Polisin, birkaç gün önce asker destekli operasyon başlattığı kentte, koka üreticilerinden 4 kişi daha hayatını kaybetti. 200 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 4'ü ağır 115 kişi de yaralandı.

Son gelişmelerle birlikte, Bolivya'da 500’den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.

"BUNUN ADINI ÇATIŞMA KOYAMAYIZ"

Ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun bölge sorumlularından Nelson Cox, tansiyonun düşmediği kentteki gelişmelere ilişkin basına bilgi verdi.

Her iki tarafla temas halinde olduklarını vurgulayan Cox, şiddetin acilen durdurulması gerektiğine işaret ederek, protestocu köylülere de bu yönde tavsiyede bulunduklarını aktardı.

Güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını savunan Cox, olayların titiz şekilde araştırılmasını istedi.

Bölgedeki hastaneleri dolaştıklarını ve yaralı güvenlik görevlisine rastlamadıklarını da anlatan Cox, "Böyle bir durumda bunun adını çatışma koyamayız." dedi.

AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNDAN KINAMA

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, protestonun bir hak olduğu ve güvenlik güçlerinin aşırı güç uygulamaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Protestoların silahla bastırılmaması çağrısında bulunulan açıklamada, Sacaba'daki orantısız güç kullanımı kınandı.

POLİS GÖSTERİCİLERİN SİLAHLI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sacaba'daki olaylara ilişkin ülke basınında yayınlanan haberlere göre ise bölge polisi düzenlediği basın toplantısında, koka üreticisi köylülerden ele geçirilen silahları sergiledi.

Olayların, göstericilerin arasından açılan ateşle başladığını iddia eden polis, protestolara müdahale eden araçlardan birine 11 mermi isabet ettiğini belirtti.

ASKERİN MÜDAHALESİ SORUŞTURMADAN MUAF TUTULABİLECEK

Öte yandan geçici Devlet Başkanı Anez, ordu mensuplarının göstericilere ceza gerektiren müdahalede bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

Anez'in imzasıyla yürürlüğe giren kararname, Morales yanlılarının düzenlediği gösterilerde, ordunun protestoculara "meşru müdafaa ve zorunluluk halinde" bulunduğu müdahaleden dolayı cezai sorumluluktan muaf olmasını içeriyor.

Kararnamede, "Kamu düzenini ve istikrarının tesis edilmesi için düzenlenen operasyonlara katılan silahlı kuvvetler mensupları, görevlerini yerine getirdiği sırada meşru müdafaa ve zorunluluk halinde bulundukları müdahale nedeniyle cezai sorumluluktan muaf tutulur." ifadesi yer aldı.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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