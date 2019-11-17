Bolivya'daki olaylarda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

14 yıl önce yerleştiği adaya diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren 80 yaşındaki Ziya Abay, bin 700 TL'lik emekli maaşı ile almayı düşündüğü fidanlar için yer hazırlıyor. Budama yaptığını ve 150 tane kiraz dikeceğini belirten Ziya Abay, “Bin 700 lira emekli maaşım var. Onunla kiraz fidanları almayı düşünüyorum. Kargo parası ile 2 bin lirayı buluyor. Maaşımdan bana bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim” dedi.
TRABZON'da yaylada ev yapmak isteyen, ancak yapılaşma yasağına takılan Ömer Birinci (55), yıkım endişesi yaşamamak için yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte etti. Yıkım olacağı durumlarda kamyon üzerindeki gecekondusuyla yayladan ayrılıp başka yaylalara yönelen Birinci'nin ilginç yöntemi, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.