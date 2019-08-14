‘Bir Türk Yunanistan’a iltica başvurusu yaptı’
Ege'de, Kilimli (Kalimnos) adasındaki polis karakoluna giden ve Türk Hava Kuvvetleri’nde görevli olduğunu ileri süren bir Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.
Bazı Yunan haber sitelerine göre, pazartesi günü Kilimli polis karakoluna giden ve hava kuvvetlerinde görevli olduğunu iddia eden “Türk subayın” iltica talebi üzerine ilgili Yunan makamları harekete geçti. Şahsın Kilimli adasına nasıl geldiği konusunda ise bilgi verilmedi. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri bir helikopter ile 8 FETÖ’cü subay Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçmıştı. Darbeci subaylar Türkiye’ye iade edilmemişti. Son 3 yıl içinde FETÖ’cü 2 asker daha Meriç’te Yunan makamlarına teslim oldu. Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı 9 bin civarında. Gecen nisan sonuna kadar iltica talebinde bulunan FETÖ’cülerin sayısı 8 bin 393 idi.
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