Bir çağrı da Fransa ve Almanya’dan
İRAN ile yapılan anlaşmaya taraf olan Fransa ve Almanya, ABD yönetimi aksi yönde karar alsa da anlaşmaya sadık kalacaklarını bildirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Alman mevkidaşı Heiko Maas dün Berlin’de görüştü. Le Drian, “ABD’nin kararından bağımsız olarak biz (uygulamaya) devam edeceğiz” dedi. Maas da anlaşmanın dünyayı daha güvenli kıldığını belirtti. 2015 yılında İran, P5+1 diye anılan BM Güvenlik Konseyi Daimi üyesi beş ülke ve Almanya ile anlaşma yaparak nükleer programının silah yapımını engelleyecek şekilde sınırlandırılmasını kabul etmişti. Trump ise Başkan Obama döneminde yapılan anlaşmanın hatalı olduğunu savunuyor. İranlı yetkililer ABD’nin anlaşmadan çekilmesi halinde kendilerinin de çekileceğini açıklamıştı.
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