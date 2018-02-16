Berlinale’de Deniz Yücel bıyığı!

BERLİNALE Direktörü Dieter Kosslick, festivalin açılış konuşmasını yaptığı sırada fonda dev bir Deniz Yücel fotoğrafı gösterildi. Kossilck de fotoğraf ekrana yansıtıldığı sırada Deniz Yücel’in en kısa sürede serbest bırakılmasını umut ettiğini dile getirdi. Ardından Deniz Yücel’in serbest bırakılana kadar mücadele edeceklerini göstermek için yumruğunu havya kaldırdı.

Açılışa katılan sanatçılardan Alman sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Olivia Jones da Yücel ile dayanışmaya mesajı verdi. Jones açılışa dudağının üzerine bıyık çizip Deniz Yücel’in bıyıklarına atıf yaptı. Dekolteli elbise giyen travesti sanatçı, sol omzunun ön kısmına da ‘FreeDeniz’ yazıp hemen altına da prangalı ay yıldız bayrak çizerek Deniz Yücel’in tutukluluğunun son bulmasının mesajını verdi.