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    Berlinale’de Deniz Yücel bıyığı!

    Ali VARLI / BERLİN
    16.02.2018 - 11:26 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam başlayan uluslararası film festivali Berlinale’nin açılışında hem sanatçılar hem de festival yönetimi Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel ile dayanışma mesajı verdi.

    BERLİNALE Direktörü Dieter Kosslick, festivalin açılış konuşmasını yaptığı sırada fonda dev bir Deniz Yücel fotoğrafı gösterildi. Kossilck de fotoğraf ekrana yansıtıldığı sırada Deniz Yücel’in en kısa sürede serbest bırakılmasını umut ettiğini dile getirdi. Ardından Deniz Yücel’in serbest bırakılana kadar mücadele edeceklerini göstermek için yumruğunu havya kaldırdı.

    Berlinale’de Deniz Yücel bıyığı

    Açılışa katılan sanatçılardan Alman sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Olivia Jones da Yücel ile dayanışmaya mesajı verdi. Jones açılışa dudağının üzerine bıyık çizip Deniz Yücel’in bıyıklarına atıf yaptı. Dekolteli elbise giyen travesti sanatçı, sol omzunun ön kısmına da ‘FreeDeniz’ yazıp hemen altına da prangalı ay yıldız bayrak çizerek Deniz Yücel’in tutukluluğunun son bulmasının mesajını verdi.

    Etiketler: Deniz Yücel , Berlinale , Almanya , avrupadan haberler
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