Başörtüsünü çıkaran kadına 2 yıl hapis
İRAN’da zorunlu tesettür uygulamasını protesto için başörtüsünü çıkaran bir kadına 24 ay hapis cezası verildi.
Önceki gün alınan karara göre kimliği açıklanmayan kadın, cezasının ilk 3 ayını yattıktan sonra af başvurusu yapabilir. Ancak İran yargısının haber ajansı Mizan Online’a göre Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Dolatabadi, kadının ‘ahlaki yozlaşmayı teşvik ettiğini’ savunarak, af hakkı tanınmaksızın iki yıl hapis cezasına çarptırılması için başvuru yapacağını söyledi. Aralık sonundan beri 30’dan fazla İranlı kadın, tesettürlerini çıkardıkları için gözaltına alındı. Birçoğu serbest bırakılsa da tahkikata uğrayanlar da oldu.
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