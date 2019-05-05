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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
05.05.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Avusturya'dan Lizbon Anlaşması'nın yenilenmesi talebi

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Avusturya'dan Lizbon Anlaşması'nın yenilenmesi talebi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 2009'da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması'nın göç, güvenlik ve mali konularda yetersiz olduğunu ifade ederek, anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini savundu.

Kurz, basına yaptığı açıklamada, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan anlaşma sonrasında Avrupa Birliği'nde (AB) büyük değişikliklerin yaşandığını, Lizbon Anlaşması'nın güncel konularda yetersiz kaldığını söyledi.

AB'de göç, ekonomi, Brexit gibi farklı krizlerin yaşandığını, Birliğin kriz ruhundan çıkması gerektiğini ifade eden Kurz, "Yeni bir AB anlaşmasına ihtiyaç duyulmakta, mevcut anlaşma zamanın koşullarına uymuyor." dedi.

Kurz, AB kurumlarının küçültülmesi başta olmak üzere, yaptırımların sertleştirilmesi ve Birliğin rekabet gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Borç yapan ülkelere karşı kesin yaptırımları öngören, yasa dışı göçmenleri kayıt altına almayan ve diğer ülkelere geçmesine müsaade eden devletler için cezai müeyyideleri uygulayan, hukuk devleti ve liberal demokrasiye aykırı davranan ülkelere karşı ağır sonuçları hayata geçirecek yeni bir anlaşmaya ihtiyaç var."

AB Komisyon üyelerinin sayısının azaltılması gerektiğini de belirten Kurz, Avrupa Parlamentosunun farklı şehirlerde faaliyet yürütmemesini, bütün işlerin Brüksel'den halledilebileceğini sözlerine ekledi.

LİZBON ANLAŞMASI

Portekiz'in 2007'de AB Dönem Başkanlığı sırasında, başkent Lizbon'da 27 üye ülkenin onayıyla kararlaştırılan Birliğin anayasası olarak da kabul edilen Lizbon Anlaşması 2009'da yürürlüğe girdi.

Yeni üyelerin AB'ye katılımına imkan veren anlaşma, ayrıca AB Konseyi Başkanı ve AB dışişleri bakanları toplantılarına başkanlık edecek AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisinin görev süresini yeniden düzenlemişti.

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