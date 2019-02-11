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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.02.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Avustralya ve Fransa'dan 50 milyar dolarlık anlaşma

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Avustralya ve Fransa'dan 50 milyar dolarlık anlaşma

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kraliyet Donanması için 50 milyar dolar değerindeki 12 denizaltının yapım sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.

Morrison, yaklaşık 4 yıl önce açılan ihaleyi kazanan Fransız şirketi Naval Grup’la (eski adı DCNS) 12 adet yeni nesil denizaltının yapımı için imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması hakkında Başbakanlığın resmi sayfasından açıklama yaptı.

Avustralya adına Savunma Bakanı Christopher Pyne ve Fransa adına Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly’in imzaladığı anlaşma için başkent Canberra’da düzenlenen törende hazır bulunan Başbakan Morrison, anlaşmayı ‘‘çok cüretkar bir plan’’ olarak nitelendirdi.

Saldırı sınıfı 12 denizaltının 50 milyar dolara mal olacağını belirten Morrison, ‘‘Denizaltılar, Avustralya'nın on yıllarca güvenlik ve refahının korunmasına yardımcı olacak, Avustralya ile Fransa arasındaki savunma ilişkisini derinleştirecektir.’’ ifadelerini kullandı.

Denizaltıların yapımında yerel sanayinin katılımını en üst seviyeye çıkarmak konusunda kararlı olduklarını kaydeden Başbakan Morrison, ‘‘HMAS Saldırı’’ adı verilen ilk denizaltının 2030 yılında teslim edileceğini belirtti.  

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