Avrupa'da Afrika sıcakları
Avrupa son yılların en sıcak yazına hazırlanıyor. Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 40 derece seviyesine çıkması bekleniyor.
Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının kısa süre içinde etkili olmasını bekleyen uzmanlar, Avrupa’nın tarihin en sıcak yazlarından birine hazırlıklı olması gerektiği görüşünde. Sıcak hava dalgasının etkilerini yavaş yavaş göstermeye başladığı Fransa ve Almanya’da sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkacağı belirtiliyor.
Alman Postdam İklim Etkisi Enstitüsü’nden araştırmacılar, Avrupa’da 1500 yılından beri en sıcak yazların 2002, 2003, 2010, 2016 ve 2018’de yaşandığını hatırlatarak en sıcak yılların son dönemde olmasına vurgu yapıyor. Alman yetkililer, çocuk ve yaşlıların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenmesi sebebiyle aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
TRAKYA’YA UYARI
Bu arada Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü de Trakya’da cumaya kadar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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