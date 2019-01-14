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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
14.01.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Aşk Çeşmesi’ndeki madeni paralar belediye ile kiliseyi karşı karşıya getirdi

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Aşk Çeşmesi’ndeki madeni paralar belediye ile kiliseyi karşı karşıya getirdi

İtalya'nın başkenti Roma'daki en turistik mekanlardan biri olan Aşk Çeşmesi'ne atılan madeni paralar, belediye ile Katolik Kilisesi'ne ait bir yardım kuruluşu arasında gerilime neden oldu.

Kenti ziyaret edenlerin geleneksel olarak "hayatlarının aşkını bulma" ve "Roma'ya tekrar gelme" dileğiyle bu çeşmeye attığı bozuk paraların toplam değeri yılda 1,5 milyon Euro'ya ulaşıyor.

Bu para bugüne kadar Katolik yardım kuruluşu Caritas'a veriliyordu. Ancak Roma Belediyesi Nisan ayından itibaren Aşk Çeşmesi'nden çıkarılan parayı, büyük zarar içindeki belediyenin kasasına aktarmayı planlıyor.

Aşk Çeşmesi'nde (Fontana di Trevi - Trevi Çeşmesi) biriken paralar uzun süredir tartışmaların odağındaydı.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, bu göreve gelmesinden yaklaşık bir yıl sonra 2017'de, bu parayı Caritas'tan alarak belediyeye devretme kararı almıştı. Ancak tepkiler üzerine uygulamaya geçilmemiş, karar birkaç kez ertelenmişti.

'YOKSULLARIN PARASI KESİLİYOR'

İtalyan basını, bu kararın sonunda gelecek Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bu gelişme tartışmayı yeniden kızıştırırken, Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire belediyeyi sert şekilde eleştirdi.

Avvenire'de "Yoksulların parası kesiliyor" başlıklı bir makale yayımlandı ve "Bu karar, en yoksullara verilen hizmetlerin azaltılmasına ya da sonlandırılmasına yol açacak. Kentin sosyal atmosferi üzerinde de yansımaları olacak" denildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise bu karara tepkilerin yanı sıra destek verenler de oldu. Karara destek veren sosyal medya kullanıcıları, Caritas'ın en büyük Katolik yardım kuruluşlarından olduğuna dikkat çekerek "Caritas'ın başka gelir kaynakları da var, fakirlerin arkasına saklanmasın", "Roma Belediyesi bu parayı kamu hizmetleri ve sosyal projeler için kullanmalı" gibi mesajlar yazdı.

HER YIL MİLYONLARCA TURİST ZİYARET EDİYOR

Öte yandan Roma'nın eski belediye başkanlarından Francesco Rutelli ise, Aşk Çeşmesi'ndeki paraların Caritas'a verilmesi kararının kendi döneminde, 1990'larda alındığını hatırlattı ve "Bu paraların yoksul insanlara sıcak yemek vermek için kullanılması güzel bir uygulama. Bundan daha iyi bir amaç bulmak zor" dedi.

18. yüzyılda yapılan Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Çeşmeye bozuk para atma geleneğinin nasıl başladığı net olarak bilinmese de hem çeşmenin hem de bu para atma geleneğinin popülerliğinde sinemanın etkisi büyük.

1954 tarihli Amerikan filmi "Aşk Çeşmesi" (Three Coins in the Fountain), Trevi Çeşmesi'ne bozuk para atarak dilek tutma geleneğini kitlelere tanıtmıştı.

Federico Fellini'nin 1960 tarihli "Tatlı Hayat" (La Dolce Vita) filminde Anita Ekberg'in elbisesiyle çeşmeye girdiği sahne de Trevi Çeşmesi'nin bir popüler kültür imgesine dönüşmesini sağlamıştı.

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