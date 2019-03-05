Ankara Anlaşması'ndaki değişiklik 12 bin 500 Türk'ü etkiledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAnkara Anlaşması'ndaki değişiklik 12 bin 500 Türk'ü etkiledi
GeriDünya Ankara Anlaşması'ndaki değişiklik 12 bin 500 Türk'ü etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
CNNTürk
05.03.2019 - 07:35, Son Güncelleme:

Ankara Anlaşması'ndaki değişiklik 12 bin 500 Türk'ü etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara Anlaşması'ndaki değişiklik 12 bin 500 Türk'ü etkiledi

İngiltere, Türkiye ile yapılan ve ülkedeki oturma iznini kapsayan Ankara Anlaşması’nda değişikliğe gitti. Değişiklik nedeniyle 12 bin 500 Türk mağdur oldu. Türkler şimdi İngiltere içişleri bakanlığına açtıkları ve 7 Mart’ta görülecek davayı bekliyor.

İngiltere, Türkiye ile imzalanan Ankara Anlaşması’nda değişikliğe gitti. İngiltere’de iş kuran Türk vatandaşları mağdur oldu. Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere’ye yerleşip burada iş kuran Türk vatandaşları, 16 Mart 2018’e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Ancak İngiltere’de bir gecede değiştirilen yeni kurallarla süresiz oturum için beş yıl ikamet, kişi başı £2.389 yani 17.000 TL başvuru ücreti ile dil ile kültür sınavı şartları getirildi. Kuralların değişmesiyle mağdur olan 12 bin 500 Türk var.

Türk girişimciler haklarını aramak için İngiltere Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, hali hazırda Ankara Anlaşması’yla vizesini almış olan Türk girişimcilerin, kuralların değişmeyeceğine dair meşru bir beklentisi olduğunun mahkemede savunula bilirliğine hükmetti. Davaya izin verdi.

Yasal mücadele kapsamında Türk girişimcilerin İngiltere İçişleri Bakanlığı’na açtığı dava 7 Mart’ta görülecek. Onlar şimdi mahkemenin kazanılmış olan haklarını geri vermesini ve yeni kuralların kendilerine yönelik işletilmemesine yönelik bir karar bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

İran’da başkent taşıma tartışmaları sürüyor

Vatikan arşivleri açılıyor

Bosna Hersek AB'den "aday ülke" statüsü bekliyor