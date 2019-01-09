Almanya’yı sarsan hacker öğrenciymiş
Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel başta olmak üzere yüzlerce milletvekili ile ünlülerin kimlik bilgilerinin çalınıp yayınlanmasıyla ilgili 20 yaşında bir genç tutuklanıp serbest bırakıldı.
Şüphelinin yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısının olmadığı, siyasetçi ve ünlülere kızdığı için bunu yaptığı ve tek başına hareket ettiği iddia ediliyor. Suçunu itiraf eden gencin öğrenci olduğu ve soruşturmasına devam edilmek üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Frankfurt Savcılık Ofisi, polisin gencin evinde incelemelere devam ettiğini açıkladı. Olaydan etkilenen yaklaşık 1000 kişi arasında, Federal Meclis’ten birçok milletvekili, Avrupa Parlamentosu’ndan vekiller ile bölgesel ve yerel meclis üyeleri bulunuyor.
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