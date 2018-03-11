Almanya’nın silah satışı tam gaz
ALMAN Spiegelonline haber sitesine göre eylül ayındaki genel seçimlerden buna yana yeni hükümeti kurmaya çalışan Angela Merkel ile SPD’nin geçici yönetimi, yurtdışına silah satışına devam etti.
Buna göre 2017 Ekim ile Şubat ayları arasında yaklaşık 2 milyar Euro’luk silah satışına onay çıktığı anlaşıldı. Mısır 285 milyon Euro ile birinci, Cezayir 261 milyon Euro ile ikinci sırada yer alıyor. Aynı dönemde ABD, Hindistan, Katar ve Pakistan’a silah satışı için onay çıkmış. Geçiş hükümetinin bu anlaşmalara izin vermesi muhalefetteki Yeşiller’in tepkisine neden oldu. Yeşiller milletvekili Katja Keul, “Silah satışı onayları konusunda verilen ‘kısıtlama’ sözü tutulmamış” diye görüş bildirdi. Alman hükümetinin, kriz yaşanan ülkelere silah satışını sürdürmesi ülke içinde sık sık eleştiri konusu oluyor. Merkel, eylül ayındaki seçimlerin ardından ancak geçen günlerde hükümet konusunda anlaşmayı sağlayabilmişti.
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