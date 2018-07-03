Merkel ikna etti: Almanya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMerkel ikna etti: Almanya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü
GeriDünya Merkel ikna etti: Almanya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
03.07.2018 - 00:39, Son Güncelleme:

Merkel ikna etti: Almanya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merkel ikna etti: Almanya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü

Almanya’da korkulan olmadı ve hükümet ortakları arasında krize dönüşmek üzere olan sığınmacılar konusunda anlaşmaya varıldı. Başbakan Merkel ile 4 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Seehofer, istifasını geri çektiğini duyurdu. Merkel de “Bu iyi bir uzlaşma” yorumunu yaptı.

ALMANYA’da nefesleri kesen hükümet krizi şimdilik aşıldı. Berlin’de bir araya gelen Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci politikaları konusunda uzlaşma sağladı. Aynı zamanda koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri olan Seehofer, önceki gün anlaşmazlıkla ilgili olarak görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı. Bu da koalisyonun ve hükümetin kaderini büyük bir belirsizliğe sürüklemişti.

4 SAATLİK GÖRÜŞME

Seehofer, yaklaşık dört saat süren görüşmeden sonra kameralar karşısına geçerek, “Net bir şekilde anlaştık ve İçişleri Bakanı olarak görevime devam edeceğim” dedi. Seehofer, Merkel ile kaçak göçü önleme konusunda anlaştıklarını da belirterek, “Almanya ile Avusturya arasında yasadışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık” diye konuştu. Anlaşmanın sağlam bir mutabakat üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin İçişleri Bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini vurguladı.

ULUSAL ÖNLEMLER

Görüşmenin ardından CDU genel merkezinde konuşan Merkel, “Sert müzakereler ve zor günlerden sonra iyi bir uzlaşma olduğuna inanıyorum” dedi. Merkel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi’nde alınan “ikincil sığınmacı hareketler” konusuyla ilgilenilmesi gerektiği kararını anımsattı. Aksi takdirde AB’deki serbest dolaşımın tehlikeye gireceğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı ulusal önlemler alınmasının önemine de vurgu yaptı.

TRANSİT MERKEZLERİ

Varılan anlaşmaya göre, Almanya sınırlarında sığınmacılar için ‘transit merkezleri’ kurulacak. Uzlaşmanın detaylarını paylaşan CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, gelecekte uygulanacak yeni bir sınır yönetimiyle başka bir AB ülkesinde iltica süreci devam eden sığınmacıların özellikle Almanya-Avusturya sınırında geri çevrilmesinin öngörüldüğü bilgisini verdi. Bunun için sığınmacıların ‘transit merkezlerine’ alınacağını duyuran Kramp-Karrenbauer, burada hangi ülkenin sorumlu olduğunun hızla tespit edileceğini ve sığınmacıların anlaşmalar yapıldıysa bu ülkelere geri gönderileceğini ifade etti. Kramp-Karrenbauer, böyle bir anlaşmanın yapılmadığı ülkelerden gelen sığınmacıların ise doğrudan Almanya-Avusturya sınırında geri çevrileceğini belirterek, bunun Avusturya ile yapılacak bir anlaşmanın temelinde uygulanacağını anlattı.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2015 yılında mültecilere kapıları açarak ülkeye zarar vermekle itham ediliyor. Eylül 2017’de yapılan seçimlerde Merkel’in CDU ile Bavyeralı küçük ortağı CSU’nun ittifakı seçimleri ilk sırada tamamlamıştı. CDU/CSU ile Sosyal Demokratlar yeniden büyük koalisyon hükümeti kurmuş, Merkel dördüncü kez başbakan olmuştu. Ancak eylül ayındaki seçimlerde göç karşıtı AfD’nin üçüncü parti çıkması Almanya’nın daha sağa kaymasına yol açmıştı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk pilotlar F-35 eğitimine başlıyor

Merkel ikna etti: Almanya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Irak, Suriye sınırına tel örgü çekiyor