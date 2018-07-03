Merkel ikna etti: Almanya’da hükümet krizinin eşiğinden dönüldü

ALMANYA’da nefesleri kesen hükümet krizi şimdilik aşıldı. Berlin’de bir araya gelen Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci politikaları konusunda uzlaşma sağladı. Aynı zamanda koalisyonun küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri olan Seehofer, önceki gün anlaşmazlıkla ilgili olarak görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı. Bu da koalisyonun ve hükümetin kaderini büyük bir belirsizliğe sürüklemişti.

4 SAATLİK GÖRÜŞME

Seehofer, yaklaşık dört saat süren görüşmeden sonra kameralar karşısına geçerek, “Net bir şekilde anlaştık ve İçişleri Bakanı olarak görevime devam edeceğim” dedi. Seehofer, Merkel ile kaçak göçü önleme konusunda anlaştıklarını da belirterek, “Almanya ile Avusturya arasında yasadışı göçün nasıl önleneceği konusunda açık bir anlaşmaya vardık” diye konuştu. Anlaşmanın sağlam bir mutabakat üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Seehofer, bu anlaşmanın kendisinin İçişleri Bakanı olarak çalışmayı sürdürmeye izin verdiğini vurguladı.

ULUSAL ÖNLEMLER

Görüşmenin ardından CDU genel merkezinde konuşan Merkel, “Sert müzakereler ve zor günlerden sonra iyi bir uzlaşma olduğuna inanıyorum” dedi. Merkel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi’nde alınan “ikincil sığınmacı hareketler” konusuyla ilgilenilmesi gerektiği kararını anımsattı. Aksi takdirde AB’deki serbest dolaşımın tehlikeye gireceğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı ulusal önlemler alınmasının önemine de vurgu yaptı.

TRANSİT MERKEZLERİ

Varılan anlaşmaya göre, Almanya sınırlarında sığınmacılar için ‘transit merkezleri’ kurulacak. Uzlaşmanın detaylarını paylaşan CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, gelecekte uygulanacak yeni bir sınır yönetimiyle başka bir AB ülkesinde iltica süreci devam eden sığınmacıların özellikle Almanya-Avusturya sınırında geri çevrilmesinin öngörüldüğü bilgisini verdi. Bunun için sığınmacıların ‘transit merkezlerine’ alınacağını duyuran Kramp-Karrenbauer, burada hangi ülkenin sorumlu olduğunun hızla tespit edileceğini ve sığınmacıların anlaşmalar yapıldıysa bu ülkelere geri gönderileceğini ifade etti. Kramp-Karrenbauer, böyle bir anlaşmanın yapılmadığı ülkelerden gelen sığınmacıların ise doğrudan Almanya-Avusturya sınırında geri çevrileceğini belirterek, bunun Avusturya ile yapılacak bir anlaşmanın temelinde uygulanacağını anlattı.

BUGÜNE NASIL GELİNDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2015 yılında mültecilere kapıları açarak ülkeye zarar vermekle itham ediliyor. Eylül 2017’de yapılan seçimlerde Merkel’in CDU ile Bavyeralı küçük ortağı CSU’nun ittifakı seçimleri ilk sırada tamamlamıştı. CDU/CSU ile Sosyal Demokratlar yeniden büyük koalisyon hükümeti kurmuş, Merkel dördüncü kez başbakan olmuştu. Ancak eylül ayındaki seçimlerde göç karşıtı AfD’nin üçüncü parti çıkması Almanya’nın daha sağa kaymasına yol açmıştı.