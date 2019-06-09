Almanya’da Müslümanlara tehdit mektubu
Almanya’nın Köln kentinde neo-Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör çetesinin 15 yıl önce parça tesirli bomba patlatıp onlarca Türk esnafı yaraladığı semtte bu kez ‘Alman Nükleer Silah Bölüğü’ imzalı mektuplarla Müslümanlar tehdit edildi.
GAMALI HAÇ VE BOMBA
Keup Caddesi’ne düzenlenen saldırının 15’nci yıldönümüne yakın bir tarihte gelen bu mektuplar bölgede yaşayan Türkleri tedirgin etti. Gamalı haç ve nükleer bomba sembollerinin bulunduğu ve ‘Alman Nükleer Silah Bölüğü’ imzası taşıyan mektupta Müslümanlar tehdit edilerek Almanya’yı terketmeleri isteniyor. Köln Polisi Basın Sözcüsü Christoph Gillez, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Mektuplar göçmenlerin yoğun yaşadığı Mülheim semtinde üç caddede bulunan posta kutularına bırakılmış. Müslümanları hedef alıyor. Yasalara aykırı parolaların yer aldığı ve şiddet çağrısı yapıldığı için savcılık, cezai soruşturma başlattı. Benzer içerikli mektuplar geçen yıl Berlin ve Frankfurt’ta da dağıtıldı. NSU ile bağlantısı olduğunu düşünmüyoruz. Bağlantılı kişilerin kimliği henüz belirlenemedi ve yakalanan da yok” dedi.
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