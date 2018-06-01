Almanya'da büyük panik! Aslanlar ve kaplanlar hayvanat bahçesinden kaçtı!
Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan bir hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanların kaçması üzerine polis kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı
Yetkililer, Eifel Hayvanat Bahçesi'nden kaçan 5 tehlikeli yırtıcı hayvanın bulunması için büyük bir av başlattı.
Lünebach sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Fransız haber ajansı AFP, kaçmaya çalışan bir ayının ise görevliler tarafından vurulduğunu bildirdi.
Alman medyasında yer alan haberlere göre, akşam saatlerindeki yoğun yağış sonrası hayvanat bahçesini su bastığı için hayvanlar kolayca kaçabildi.
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